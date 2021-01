La Juventus sembra essere alla ricerca di una punta low cost di riserva. I bianconeri, infatti, stanno sondando vari calciatori, ma i boomaker sembrano puntare al nome di Fernando Llorente, il cui ritorno in bianconero è offerto a 3,00 per i betting analyst di Sisal Matchpoint (entro il 1 febbraio 2021). Ma lo spagnolo del Napoli, che ha già vestito la maglia juventina dal 2013 al 2015, non è l’unico obiettivo. I trader, riferisce Agipronews, hanno messo in lavagna anche Graziano Pellè e Olivier Giroud. Per i due la quota pagherebbe 6 volte la posta; il doppio, quindi, rispetto a Llorente.