Un vero e proprio sfogo, utile a chiarire le idee a venti giorni dalla fine del mercato. In attesa degli ultimi botti in entrata, Sarri fissa le priorità in casa Juve: l'urgenza è vendere. Un'urgenza che diventa sempre più forte giorno dopo giorno, tanto da aver reso la situazione 'imbarazzante'. Parole e musica, quelle rilasciate in conferenza stampa dal tecnico campano, che ha messo alla porta sei giocatori. Quali? Proviamo a capirlo attraverso un'analisi.



SERIE A, BASTANO DUE CESSIONI - Il primo passo, inevitabile, riguarda i regolamenti. Serie A e Champions League presentano alcune differenze nelle norme, motivo per cui occorre studiarli entrambi per capire le mosse bianconere. Stando alle regole italiane, in questo momento la Juve raggiunge il numero di 23 giocatori grazie a 21 calciatori più 2 cresciuti nel vivaio (Pinsoglio e Rugani). Nessun problema, invece, per gli Under 21, la cui presenza è illimitata, portando quindi il numero di giocatori utilizzabili a quota 26. Gli esuberi, dunque, sono solamente due: in questo caso, sarebbero sufficienti gli addii di Perin (vicino al Monaco) e Pjaca.



CHAMPIONS, QUANTI PROBLEMI - La situazione si complica per le liste UEFA da presentare per la Champions League. In Europa, infatti, ecco la differenzazione tra lista A e lista B: nella lista B vengono considerati gli under 21 in rosa da almeno due anni: a differenza dell'Italia, dunque, Matthjis De Ligt, Luca Pellegrini e Merih Demiral, occupano posti al pari degli altri calciatori. In lista A, spazio a 22 giocatori di cui tre portieri: in questa lista figura anche Daniele Rugani, che non viene considerato giocatore cresciuto nel vivaio bianconero tra i 15 e i 21 anni. Gli esuberi, dunque, in questo caso diventano ben sei.



TUTTI I NOMI - Sei cessioni in venti giorni: Paratici accelera e si muove su più fronti. Detto di Perin e Pjaca, il terzo nome riguarda la difesa. Difficile l'addio di Demiral, decisamente più probabile quello di Rugani, chiuso da una forte concorrenza e seguito con insistenza dalla Roma. A centrocampo, saluterà almeno uno tra Khedira (potrebbe rescindere il suo contratto) e Matuidi (cercato in Francia). L'intrigo maggiore riguarda l'attacco: l'unico certo di restare è Cristiano Ronaldo. In dubbio, invece, il futuro di Higuain, Dybala e Mandzukic. Il Pipita piace alla Roma, ma manca l'accordo con il giocatore. Dopo il mancato approdo in Inghilterra, invece, la Joya potrebbe vestire la maglia del Psg, mentre sul croato c'è l'interesse di Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Regolamenti e restrizioni: Sarri ha fatto ordine e indicato le priorità. La palla passa ora a Fabio Paratici.