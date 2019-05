Continuano le riflessioni in casa Juventus sul nuovo allenatore. "Abbiamo le idee chiare", aveva detto lunedì Fabio Paratici, il più attivo nella caccia al profilo giusto a cui affidare difficile compito di raccogliere l'eredità di Massimiliano Allegri. Due, a oggi, i nomi che intrigano più degli altri il club del presidente Andrea Agnelli: Maurizio Sarri e Mauricio Pochettino. Due allenatori che in comune hanno il fatto di doversi giocare la loro prima finale europea la settimana prossima e la città in cui lavorano, Londra.



PARATICI A LONDRA - E proprio la capitale inglese può essere la sede in cui si chiuderà la ricerca del nuovo tecnico. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ieri Paratici è volato a Londra. Dopo gli incontri a Milano di martedì, un blitz per aumentare i contatti e dare la spinta decisiva nella scelta. Per l'annuncio, però, servirà aspettare ancora.