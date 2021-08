Centrocampista cercasi. È il diktat che da mesi tiene banco in casa Juve, con il fermo obiettivo di rinforzare una rosa che, in quella zona del campo, ha dimostrato in più occasioni di pagare un ampio gap con le big europee. Lo sa bene Federico Cherubini, responsabile del mercato bianconero, da settimane sulle tracce di Manuel Locatelli. È lui il profilo individuato a Torino da regalare a Max Allegri per alzare qualità e dinamismo della mediana: domani è in programma un nuovo summit con il Sassuolo per cercare l'intesa definitiva. E sullo sfondo resta sempre Miralem Pjanic, messo alla porta dal Barcellona e desideroso di tornare in bianconero dopo l'anno di erasmus in Catalogna.



REBUS PER L'ESORDIO - In attesa degli ingressi, Allegri lavora con il materiale a disposizione. All'orizzonte ci sono una data e un luogo preciso: 22 agosto, ore 18.30, Dacia Arena. Sarà l'Udinese ad accogliere l'esordio del Max-bis, che cerca soluzioni per la prima mediana dell'anno. Il compito è più arduo di quanto sembri: sicura, infatti, l'assenza dello squalificato Weston McKennie, sul quale Allegri vuole puntare con decisione. "Farà 10 gol" ha assicurato in pre-season, ma in Friuli dovrà rinunciarci. Lo stesso vale per Arthur e Rabiot, ancora alle prese con acciacchi fisici. Va da sé, dunque, che troverà spazio Bentancur, mentre proverà a ritagliarsi un ruolo da protagonista Aaron Ramsey. Il tempo stringe, il countdown verso il campionato è (quasi) finito. La Juve aspetta (almeno) Locatelli, Allegri studia il centrocampo per le prime uscite.