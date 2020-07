La Juventus ha appena vinto il nono scudetto consecutivo, ma ha già la testa proiettata alla Champions e alla prossima stagione. Fabio Paratici è al lavoro per regalare nuovi innesti a Maurizio Sarri, e dalla sua lista degli obiettivi dovrà togliere Willian. Stando a quanto riporta Sky Sports Uk, dopo settimane di trattative l’esterno brasiliano avrebbe deciso di rinnovare il suo contratto in scadenza con il Chelsea. In passato era stato accostato ai bianconeri, ma adesso club e giocatori si sarebbero avvicinati per prolungare la sua avventura in Blues.