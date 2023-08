Tramontana l'ipotesi Inter, nonostante le visite mediche già svolte, Lazar Samardzic torna a Udine e torna sul mercato. Come scrive Tuttosport, sul centrocampista serbo è tornata con forza la Juventus di Cristiano Giuntoli, che seguiva il giocatore già ai tempi del Napoli. La Juventus è pronta ad inserire nella trattativa con l'Udinese una contropartita tecnica, come fatto dall'Inter per Fabbian, ovvero quell'Hans Nicolussi Caviglia già reduce da una buona seconda parte di stagione a Salerno e oggetto del desiderio di diversi club in Serie A.