Non solo mercato in uscita per la, che sta lavorando per portare a Torino il terzino destro delTommaso: la trattativa per il classe 2002 è in una fase avanzata, sulla base di 1,4 milioni di euro bonus compresi. Barbieri, che QUI ci ha raccontato la sua storia, quest'anno ha totalizzato 18 gare segnando un gol - il primo tra i professionisti - ed è stato anche uno dei protagonisti dell'Under 17 che a novembre ha giocato il Mondiale di categoria in Brasile.