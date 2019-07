Moise Kean di nuovo nel mirino dell'Ajax. Dopo che il suo nome era stato inizialmente inserito nella possibile offerta all'interno dell'affare Matthijs de Ligt, il centravanti classe 2000 torna di moda per il club olandese, ma in un'operazione a parte rispetto a quella per il difensore, ormai ai dettagli. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, i due club stanno valutando una seconda operazione in parallelo, ma è tutto ancora da definire. Kean, in scadenza di contratto il 30 giugno del 2020 con la Juventus, può rinnovare e poi lasciare Torino in estate, con una clausola di recompra in favore dei bianconeri.