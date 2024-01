Non solo Chiesa, Juve con tre assenze: Allegri con le scelte obbligate, Yildiz al fianco di Vlahovic

Redazione CM

Per uno strano caso del calendario, dopo la sfida in Coppa Italia, la Juve si ritrova a dover giocare di nuovo con la Salernitana, ma stavolta a Salerno e per proseguire la marcia in Serie A. L'Inter si è rimessa a +5 ma la truppa di Allegri vorrà approfittare delle prime crepe viste nella squadra nerazzurra per continuare a metterle pressione.



LE SCELTE - I bianconeri cambieranno negli undici, soprattutto per far fronte alle squalifiche e agli infortuni. Non ci saranno infatti Locatelli, Cambiaso e Chiesa ma all'Arechi c'è da attendersi la migliore Juve possibile. In difesa, squadra che vince non si cambia col terzetto ormai titolare e intoccabile. In mediana Weah si riprende il posto da titolare per l'indisponibilità dell'ex Bologna e dopo il gran gol in coppa. Mckennie preferito a Miretti, mentre Nicolussi Caviglia farà le veci del regista ex Milan. Davanti, di fianco al ritrovato Vlahovic, la stellina Yildiz per confermarsi. La stessa missione della Juve che vuole chiudere un girone da big.



La probabile formazione:

Juve (352): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Mckennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic