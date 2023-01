in campionato e in attesa degli sviluppi delle inchieste su manovra stipendi e bilancio,. E il discorso vale sia per il campo che per il mercato. Per i bianconeri il rischio, grosso, è quello diper la prossima stagione. Al momento, vista la classifica, per la Juve è molto difficile pensare di raggiungere Champions o Europa League attraverso il campionato. Restano le alternative della vittoria in Coppa Italia (per l'Europa League) e in Europa League (per la Champions). E poi, in ultima istanza, bisogna tenere aperta anche la possibilità che lanei confronti dei bianconeri (e in questo senso le parole di Evelina Christillin suonano come un sinistro monito).. Allora, come ora, la dirigenza venne rasa al suolo, e a gestire il mercato venne buttato, da un giorno all'altro, il giovane. Nella Juve attuale,è stato nominato come chief football officer: sarà lui il nuovo capo dell'area sportiva al fianco del direttore generale. Insieme a Calvo, in prima fila sul mercato ci saranno anche(ds della Juve Next Gen) e Matteo Tognozzi (responsabile dell'area scouting).