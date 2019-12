Non sono soltanto l'Arsenal e il Manchester United a voler mettere le mani su Merih Demiral. Alla corsa per il talentuoso difensore classe '98 della Juventus, infatti, si è iscritto anche il Tottenham di José Mourinho, a caccia di rinforzi a partire dal prossimo mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal Sun in Inghilterra, il club avrebbe già avviato i contatti con l'agente di Demiral, nel tentativo di superare la concorrenza e assicurarselo. Il club bianconero, però, continua a chiedere 40 milioni di euro per il suo cartellino.