Juve, tre club di Serie A in fila per Kean

Lain estate completerà una mini-rivoluzione nel pacchetto avanzato e in attacco diversi giocatori attualmente in rosa diranno addio per far spazio ad innesti più congeniali per il presente e futuro sia sul lato tecnico che in quello economico. E in uscita, inevitabilmente finirà nuovamente, già scaricato a gennaio (saltato con le visite mediche il passaggio all'Atletico Madrid) e che tornerà sul mercato per un addio a titolo definitivo.

- L'ingaggio è importante, ma il giocatore è pronto a ridurselo per rimettersi in gioco. Il costo del cartellino è ancora alto, ma alla portata di tanti club e fra questi, secondo Tuttosport ci sono. Tutte e tre le squadre, per motivi differenti, cercheranno un bomber offensivo sul mercato (i viola saluteranno Nzola e Belotti, gli emiliano Zirkzee e i rossoblu di Genova ascoltano offerte anche dalla Juve per Retegui). Kean potrebbe essere il rinforzo ideale per tutti e tre i club, ma servirà trattare anche con il club bianconero.