Secondo Paris United, l'entourage di Alex Sandro avrebbe trovato un accordo con il Psg sebbene la Juve non abbia ancora dato l'ok alla partenza del calciatore. .Al momento manca ancora l'accordo tra le due società ma in caso di partenza di Alex Sandro la Juve ha le idee chiare. Il sogno è uno e si chiama Marcelo ma in caso di mancato arrivo del brasiliano le alternative per la Juve sono Darmian prima e Bernat poi.