Secondo quanto riportato da Tuttosport il prossimo autunno la Juventus rinnoverà i contratti di Pjanic, Alex Sandro e Daniele Rugani. Dato l'interesse di squadre come Real e Man City il futuro di Pjanic è ancora in bilico ma la Juve non cede il bosniaco per meno di 80 milioni. Senza trasferimento negli ultimi giorni di mercato Pjanic firmerà un nuovo contratto con la Juve da oltre 6 milioni di euro a stagione. Secondo il quotidiano torinese la Juve inizierà a parlare di rinnovo anche con Alex Sandro e Rugani i cui contratti scadono rispettivamente nel 2020 e 2021.