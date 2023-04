Si è messo in mostra, nel giorno in cui tutti gli occhi erano su di lui. Davide Frattesi ha confermato, contro la Juventus, di meritare la corte che i bianconeri, oltre a Roma, Inter, Milan e non solo, gli stanno facendo. Protagonista nella vittoria del Sassuolo, il classe '99 in stagione ha collezionato 30 presenze e sei gol e la prossima estate sarà uno dei grandi protagonisti del mercato. Di lui hanno parlato, nelle ultime 48 ore, Allegri, Carnevali e Calvo: tre indizi verso un sì per cui si sta lavorando.