Stefano Sturaro, centrocampista in uscita dalla Juventus, non è soltanto nel mirino di qualche squadra di Serie A, su tutte la Fiorentina, che ha chiuso con i bianconeri il colpo Marko Pjaca. Non soltanto dall'Italia, però, arrivano richieste per il guerriero ex Genoa. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, ci sono Leicester, Newcastle e West Ham dalla Premier League pronte a chiudere il colpo. Sturaro costa 20 milioni di euro.