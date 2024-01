Juve, tre squadre su Kean: la situazione

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Moise Kean, attaccante della Juventus, ha ampia scelta per il suo futuro. In prima fila ci sono le italiane: Monza in pressing e leggermente avanti sulla Fiorentina, ma in queste ore è arrivata ai bianconeri anche la proposta del Rennes, pronto a riportare in Ligue 1 (dopo gli anni al PSG) il talento azzurro.