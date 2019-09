Tre vittorie su tre per i protagonisti della Juventus ieri in Nazionale. Lo racconta così il sito ufficiale bianconero, tramite un comunicato:



"Triplice vittoria ieri per i Nazionali bianconeri nelle partite di qualificazione a Euro2020.



Il Portogallo vince fuori casa con la Serbia, con un netto 2-4. La terza rete dei portoghesi porta la firma di Cristiano Ronaldo (le altre di Carvalho, Guedes e Bernardo Silva).



Poker anche per la Francia, che in casa supera nettamente l'Albania per 4-1, con Matuidi in campo per tutta la partita.



Anche Demiral ha giocato tutta la sfida della Turchia, vincente in casa contro Andorra".