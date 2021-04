Il Paris Saint-Germain si è qualificato alla semifinale di Champions League e Moise Kean ha dimostrato che lui, a quei livelli, ci sta benissimo. Autore di 18 gol in 37 presenze stagionali, ha conquistato in lungo e in largo il Psg, che vorrebbe intavolare una trattativa per acquistarlo dall’Everton, che ne detiene il cartellino. Venduto a circa 30 milioni di euro dalla Juventus ai Toffees nel 2019, secondo il CIES adesso ne vale circa il triplo, tra i 70 e i 90 milioni di euro. Più bassa la valutazione di Transfermarkt, ovvero 35 milioni.