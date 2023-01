può davvero dire addio allain questa sessione di mercato. Da fine dicembre ad oggi si sono infatti rincorse voci e trattative per il futuro del centrocampista americano, ma oggi più che mai il club bianconero sta spingendo sull'acceleratore perE sono sempre più intensi i contatti e gli incontri per provare a trovare una quadra soprattutto economica per la sua cessione.La squadra mercato bianconera è stata di fatto azzerata dalle note questioni societarie, ma dal 18 gennaio in poi,, coadiuvato dae soprattutto dastanno portando avanti i contatti per provare a chiudere una cessione che si rivelerebbe fondamentale per i conti societari. E nelle ultime ore si sono intensificati i conatti con un triplo summit con i tre club inglesi ancora in corsa per l'americano:Come detto, per la Juventus l'obiettivo è realizzare una grossa plusvalenza e, per questo,di euro. La motivazione che sta dietro questa richiesta va ricercata neldel centrocampista a stelle e strisce che, come vi avevamo raccontatoncide ancora per circa 11 milioni di euro e, in caso di prestito con obbligo a fine stagione il valore finale sopra cui si farà plusvalenza è di 8,2 milioni.- Anche la giornata di oggi sarà sicuramente importante perché fra i tre club il Leeds rimane sicuramente in forcing con una distanza che resta di almeno 5 milioni e con la Juve che ha aperto al prestito, ma vuole l'obbligo garantito. Sarà importante anche convincere il giocatore, ancora restio a lasciare i bianconeri per un club che non sia "da Europa". Il suo obiettivo resta quello di aspettare una big e rimanere ancora in bianconero fino a fine stagione potrebbe per lui non essere controproducente.