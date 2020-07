Nel disastrato centrocampo delladi questa stagione,. Il classe 1997 uruguaiano è cresciuto molto nell'ultimo anno, per costanza, efficacia e personalità, dimostrando di poter far parte in pianta stabile del giro dei titolari di un top club., al fianco del bosniaco,, tanto da farlo ritenere il miglior centrocampista bianconero della stagione.Accanto a questi aspetti positivi, e ai conseguenti elogi ricevuti,però evidenzia, che non cancella del tutto i dubbi sul fatto che la Juve possa puntare ad occhi chiusi su di lui per il futuro.. Ci riferiamo in particolare a(gol di Borini),(gol di Malinovsky)(punizione del gol di Berardi). Quelli di Bentancur sono stati, dettati dall'ingenuità e dall'imprudenza nel fare giocate leziose ai margini della propria area., perdendo punti pesanti.Dopo il primo di questi errori, quello del Bentegodi (8 febbraio),"Abbiamoal limite dell'area in un momento in cui tra l'altro la sensazione è che la partita era anche di facile controllo. Chiaramente ne abbiamo parlato, però poi deve rimanere circoscritto a quello che è, un errore. A volte ne fai diversi che non ti costano niente, lui ne ha fatto uno che gli è costato qualcosa.".