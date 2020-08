Igor Tudor ha pagato di tasca propria pur di tornare alla Juve. Il croato, già in passato ai bianconeri come giocatore, ha infatti contribuito personalmente pagando un terzo della penale da 450mila euro prevista per liberarsi dal contratto che lo legava all'Hajduk Spalato e così tornare a Torino.





Secondo quanto riferito da Tuttosport il club croato, inizialmente, avrebbe chiesto 1 milione di euro per lasciare libero Tudor, per poi abbassare le pretese a 450mila euro. Cifra questa che alla fine almeno in parte avrebbe pagato direttamente l'ex tecnico dell'Udinese, versando un terzo della stessa, vale a dire 150mila euro. Tudor oggi dovrebbe essere annunciato ufficialmente come collaboratore di Andrea Pirlo.