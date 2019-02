: alle 21.05 di mercoledì sera i bianconeri scendono in campo al Wanda Metropolitano di Madrid, per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. La carica di calciatori e tifosi, con tanto di partecipazione tra gli altri di Marioe Paulo, è espressa al meglio dai bianconeri con un meraviglioso video in preparazione alla grande sfida.