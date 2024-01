Juve, tutta la verità su Barido: il passaporto, l'attesa, il progetto

Nicola Balice

Tutto vero. La notizia arrivata nella notte dall'Argentina trova solo conferme: la famiglia di Francisco Baridò (foto Instagram) ha comunicato al Boca Juniors di non voler tornare e di aver deciso di trasferirsi in Europa. Per la precisione in Italia, a Torino. Dove lo aspetta la Juve, quando avrà completato tutte le pratiche per ottenere il passaporto comunitario.



TUTTI I DETTAGLI – Un autentico colpo per il vivaio bianconero guidato da Massimiliano Scaglia, Barido è infatti tra i giovani di maggior talento e prospettiva dell'intero panorama Under 16 argentino. Trequartista, mancino naturale, nato a gennaio 2008, da diversi mesi procedono i dialoghi tra la famiglia e il club bianconero, da subito in prima linea dopo che intermediari (tra cui Marco Sommella) hanno proposto l'opportunità di ingaggiarlo in virtù di quel passaporto comunitario in arrivo. Da dove? Dalla Croazia. Sono queste le origini della mamma di Barido che possono trasformare in realtà il sogno di tutta la famiglia di spiccare subito il volo in Europa: pratiche avviate da tempo, si attende la felice conclusione proprio in questi giorni. Con Barido e i suoi che sono in Italia per farsi trovare subito pronti per concludere il trasferimento in bianconero appena sarà possibile, firmando così il suo primo contratto triennale da professionista cominciando dall'Under 17 la sua scalata interna al club bianconero. Per una storia che ricalca da vicino quella di Matias Soulé, arrivato dal Velez Sarsfield nel 2020 grazie alla decisione della famiglia di trasferirsi subito in Europa sfruttando il passaporto comunitario, in quel caso italiano.