La Juventus non molla e, anzi, rilancia per Erling Braut Haaland. L'attacante norvegese classe 2000 del Salisburgo è letteralmente il bomber più richiesto d'Europa con anche Milan e Napoli in piena corsa. Il club bianconero sta sgomitando nella corsa all'acquisto già per il mercato di gennaio dove, con la partenza di Mandzukic e quella annunciata di Pjaca, è in programma l'acquisto di una punta futuribile.



IL FATTORE RAIOLA - Dopo il no rifilato al ds Fabio Paratici nel 2018, Haaland oggi è alla ricerca di una nuova destinazione dopo l'exploit di questo inizio anno al Salisburgo. Un nuovo contatto, secondo quanto riportato da Tuttosport c'è già stato e, grazie all'intermediazione di Mino Raiola, l'affare è avviato e ben indirizzato (un po' come fu per De Ligt la scorsa estate, che a gennaio già venne bloccato dai bianconeri).



LE CIFRE - Non sarà un'operazione economicamente semplice da gestire soprattutto per quello che riguarda l'ingaggio del giocatore. Se per il Salisburgo potrebbero bastare i 30 milioni di euro della clausola rescissoria valida soltanto per gennaio per il giocatore serviranno non meno di 8 milioni di euro annui. Una cifra monstre per un ragazzo così giovane e che, nei progetti dei bianconeri, non sarà titolare inamovibile almeno nell'immediato.