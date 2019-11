La Juventus ha raccolto tutte le curiosità e le statistiche in vista della partita di questa sera all'Allianz Stadium contro l'Atletico Madrid:



La Juventus ha ottenuto una vittoria nei cinque incontri di Champions League con l'Atletico Madrid (1V, 2N, 2P), successo per 3-0 all’Allianz Stadium negli ottavi di finale nel 2018-19.



L'Atletico Madrid ha registrato solo tre vittorie nei 10 precedenti con la Juventus in tutte le competizioni (3V, 2N, 5P), quattro delle cinque sconfitte sono state nella Coppa delle Fiere e l'altra in Champions League (0-3 a marzo 2019).



L'Atletico Madrid ha perso solo una delle nove partite contro squadre italiane in Champions League (5V, 3N, 1P), tenendo la porta inviolata in sei di queste.



La Juventus ha vinto 14 e perso solo una delle ultime 23 partite interne nella fase a gironi di Champions League (8N). La Vecchia Signora potrebbe vincere quattro gare consecutive in casa nella fase a gironi (tutti i formati di gruppo) per la prima volta dall'ottobre 2008 (12 successi).



L'Atletico Madrid ha vinto solo due delle ultime 11 trasferte di Champions League (2V, 5N, 4P), perdendo la più recente contro il Bayer Leverkusen.



La Juventus ha mandato in gol otto diversi marcatori in questa Champions League - già il doppio rispetto alla scorsa stagione, quando ha raggiunto i quarti di finale.



L'Atletico Madrid non perde due partite consecutive nella fase a gironi di Champions League dall'ottobre 2009, quando registrò due sconfitte contro Porto e Chelsea sotto la guida di Abel Resino.



Il portiere dell'Atletico Madrid Jan Oblak ha tenuto la porta inviolata in 24 delle 46 partite giocate in Champions League. Se non dovesse ancora subire gol, sarebbe il secondo portiere più veloce a raggiungere i 25 clean sheet nella competizione dietro all'ex portiere del Milan Dida (45 presenze).



L'attaccante dell'Atletico Madrid Álvaro Morata ha segnato con due dei suoi ultimi tre tiri in Champions League, dopo che aveva trovato la rete con solo uno dei 27 precedenti nella competizione.



Cristiano Ronaldo ha realizzato 25 gol contro l'Atletico Madrid in tutte le competizioni - solo contro il Siviglia (27) ha segnato più reti. L'attaccante portoghese ha registrato quattro triplette contro l'Atletico, due delle quali proprio in Champions League (marzo 2019 e maggio 2017).