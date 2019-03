La Juventus ha pubblicato tramite il proprio sito ufficiale un comunicato con tutte le informazioni utili per i tifosi che domani sera assisteranno alla grande sfida contro il Napoli allo stadio San Paolo. Ve lo riproponiamo integralmente:



"In occasione della partita di domenica 3 marzo alle 20.30, allo Stadio San Paolo di Napoli, la Questura di Napoli richiede che “La movimentazione dei tifosi avvenga in forma aggregata”.



Nel dettaglio, saranno organizzati due meeting point per i tifosi della Juventus:



· Stazione Marittima

· Area di servizio “San Nicola Ovest” – autostrada A1 direzione Napoli

In queste aree saranno effettuate le prime operazioni di controllo e sarà organizzata la movimentazione in sicurezza dei tifosi fino allo stadio San Paolo.



I due meeting point saranno attivi e presidiati a partire dalle ore 14:00. I cancelli apriranno alle 17:30 (3 ore prima dell’inizio della gara). In base ai tifosi attesi, si partirà in direzione stadio non appena si raggiungerà il numero previsto.



In ogni caso l’ultima partenza prevista è alle ore 18:00; si consiglia quindi di arrivare con congruo anticipo presso i meeting point, diversamente dovranno recarsi allo stadio in autonomia".