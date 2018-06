Le giovanili della Juventus sono pronte a far sognare i tifosi bianconeri, sulla falsariga di quanto fatto dalla prima squadra di Massimiliano Allegri e dalle Women di Rita Guarino. Già due scudetti in bacheca per la Vecchia Signora, oltre alla quarta Coppa Italia consecutiva, ma la voglia è quella di non fermarsi qui. Under 15, Under 16 e Under 17 si giocano le semifinali per raggiungere il tricolore, l'una contro il Napoli e le altre due contro l'Atalanta.



Il programma completo, con orari e date:



Under 15: Juve-Napoli (oggi ore 17.30)

Under 16: Atalanta-Juve (19 giugno ore 20.30)

Under 17: Atalanta-Juve (17 giugno ore 20.30)