Quale futuro per Massimimilliano Allegri? "Deciderò, decideremo". Queste le parole dell'allenatore della Juventus in conferenza stampa, con le quali spiega che ci sarà un confronto con la dirigenza bianconera per decidere quel che sarà. Mai, come quest'anno, l'ex Milan sembra lontano dalla Vecchia Signora, complice una campagna europea che rischia di finire tra una settimana esatta. L'Atletico Madrid sarà decisivo: se vincerà, tutti avanti, uniti; se perderà, la sua stagione sarà virtualmente finita con 3 mesi d'anticipo. E poi?



ANNO SABBATICO? - Le panchine delle big europee, in estate, potrebbero svuotarsi: Manchester United, Real Madrid, Chelsea e Bayern Monaco, infatti, si guardano in giro. E Allegri è tra gli allenatore più attraenti. Ma attenzione: come scrive la Repubblica, il tecnico toscano valuta l'anno sabbatico dopo una stagione stressante, stancante e fastidiosa. Che non è ancora finita. Che passa dalla sfida con i Colchoneros.