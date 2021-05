“Vado avanti. Fino a quando mi verrà consentito di farlo”, in estrema sintesi era questo il Pirlo pensiero dopo il ko che rischia di escludere una volta per tutte la Juve dalla Champions. EPer un'altra partita sicuramente, fino al termine della stagione con ogni probabilità. Ma poi servirebbe un miracolo all'attuale tecnico per restare in sella.questa volta non ha incassato la fiducia quanto il senso che ormai cambiare avrebbe davvero poco senso. La Juve è fuori tempo massimo anche per l'esonero insomma. Evolti scuri e clima pesante al di là della pioggia che accompagna anche questa giornata di maggio. Sono tutti delusi, sono tutti arrabbiati, sono tutti colpevoli. Mercoledì la Juve tornerà già in campo contro un Sassuolo che difficilmente farà sconti, poi domenica arriva l'Inter. Prima ancora di pensare alla Coppa Italia c'è da salvare almeno la faccia nella speranza che la classifica possa riservare nuove opportunità.– E come se non bastasse c'è pure un altro tapiro d'oro da incassare. L'irriducibile Valerio Staffelli di Striscia la Notizia staziona fuori dalla Continassa per consegnarlo stavolta allo stesso Pirlo, dopo il mancato conferimento del super tapiro ad Agnelli di qualche settimana fa.