Come gestione in campo di chi poteva segnare dal dischetto prima, nell'ordine dei prescelti poi. Ecco un po' di domande e dubbi che chi ha assistito alla partita continua a porsi, non solo sui social. Perché è vero che quella dei rigori viene definita una lotteria, ma buttarla solo sulla fortuna significherebbe sottovalutare un aspetto integrante del gioco.Ok, Paulo Dybala non può essere considerato una seconda scelta. Ma dopo il suo errore, dal momento che ora rispetto al passato non si consegna la lista dei cinque rigoristi, perché non è stato chiamato in causa Cristiano Ronaldo per alleggerire la pressioni dei compagni di squadra?Effetto sorpresa, sicuramente. Basti guardare la reazione di Alex Meret che evidentemente non lo aveva nemmeno studiato, il portiere del Napoli ha chiesto informazioni alla panchina e fino all'ultimo ha retto lo sguardo in quella direzione in cambio di qualche consiglio di cui non ha avuto bisogno.La scelta sembrava dettata proprio dall'imminente lotteria dei rigori, come quella che ha portato Aaron Ramsey in campo per esempio. Invece Bernardeschi sarebbe andato sul dischetto solo nel caso in cui si fosse andati avanti ad oltranza, essendo il quinto rigore destinato a Ronaldo. Un altro mistero.. Non sarebbe stato sufficiente semmai proteggerlo sfruttando altri cambi arrivati a quel punto? Ma forse ci sono solo serate in cui non funziona niente.