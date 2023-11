La Juventus cerca i rinforzi giusti per gennaio, con l’obiettivo di rinforzare la rosa per rimanere lì, tra le prime in classifica. La priorità è un centrocampista, contatti con gli agenti De Paul e Fabiàn Ruiz. Se dovesse esserci l’occasione potrebbe essere fatto un tentativo anche per un esterno d’attacco/seconda punta: i nomi sono quelli di Berardi e Sancho. Inoltre, piace il gioiello dello Shakhtar Sudakov.