Una giornata interminabile (e che ancora deve finire). Una giornata infinita a caccia del nuovo attaccante della Juventus. I tifosi, la stragrande maggioranza, ha una preferenza: Luis Suarez. L'attaccante uruguaiano è arrivato a Perugia dove ha sostenuto e superato l'esame di lingua B1 di italiano.Fatto sta che Suarez l'esame l'ha fatto ed ora deve solo attendere il passaporto. A cose normali arriverà dopo il 6 ottobre, quindi non in tempo per essere registrato in lista Champions...