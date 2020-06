La notte porta consiglio, la mattina una rifinitura importante. Così i dubbi di formazione che accompagnano la vigilia di Maurizioverranno sciolti solo nella riunione tecnica di domani pomeriggio. MaLa prima mezz'ora è piaciuta realmente al tecnico bianconero, che potrebbe sì cambiare qualcosa ma senza stravolgere nulla. Con due veri dubbi e tante certezze da cui ripartire.In questi due giorni il bosniaco era sempre regolarmente al suo posto in cabina di regia, sarebbe forse più rischioso tenerlo fuori che incassare un'altra prestazione opaca ma Sarri vuole ardentemente questa Coppa Italia e sembra orientato a riproporlo solo dalla prossima gara di campionato. Al suo posto in regia il titolarissimo Rodrigoche cambierà posizione a seconda di chi Sarri rilancerà dal primo minuto- C'è un tridente da modulare e rimodulare. C'è anche una partita, quella di campionato, che ha visto il Napoli fare a fette la Juve sulla sua fascia destra. Il motivo che spinse Sarri a chiedere di non cedere più Mattiaper esempio.Ecco che quindi la probabile formazione di domani sera dovrebbe essere un 4-3-3 dal sapor di 4-4-2. Conin porta,confermatissimi in difesa,in un centrocampo che può cambiare volto con Pjanic in campo. Infine la coppiaa inventare davanti.