è al centro di tanti se non tutti i ragionamenti della Juventus per il presente e futuro del proprio attacco. No, purtroppo non per i suoi gol, attesi fin dal momento in cui il club bianconero ha scelto di anticipare la concorrenza e trovare l'accordo per versare nelle casse della Fiorentina un totale di 75 milioni di euro lo scorso gennaio 2022. Da allora tanti problemi, fisici e in zona gol, un feeling mai nato con l'allenatore e le sirene del mercato che oggi risuonano per lui dall'estero, ma non quanto Giuntoli e la proprietà in realtà vorrebbero.Allegri sta spingendo in vista della nuova stagione per costruire una Juventus che. Lo spazio per, quindi, ci sarebbe, ma il tandem d'attacco con Milik, al momento, è formato non dal serbo, bensì da(altro potenziale partente) che nella testa dell'allenatore toscano può rendere al meglio da seconda punta che attacca la profondità che non da esterno in un 3-4-3 (per cui comunque mancherebbe almeno un uomo tramite il mercato)Per, tuttavia, non si tratta solo di scelte tattiche, bensì anche di gestione fisica. L'anno scorso, infatti,un dolore difficile da gestire e che per un calciatore condiziona inevitabilmente. Un infortunio che sembrava alle spalle nel corso della scorsa estate, ma che è tornato a più riprese nel corso della stagione. E oggi più che mai lo staff tecnico della Juventus, per scongiurare nuovi problemi nel corso dell'annata, sempre che VlahovicIl mercato, come detto, da tempo risuona per Vlahovic, ma senza accendersi.sono tutti club che si sono affacciati nei contatti con il suo entourage, ma senza mai considerarlo una priorità per i rispettivi mercati. Laè disposta a cederlo consapevole che il suo sacrificio aggiusterebbe in parte i conti provati del club eDubbi su dubbi, aspettando il 31 agosto. Mercato, campo e tenuta fisica. Vlahovic si gioca tutto in 1 mese.