Zinedine Zidane aspetta la Juventus. Come riporta Il Corriere dello Sport, sono diversi i fattori che agevolerebbero l’approdo del tecnico francese a Torino, come erede di Massimiliano Allegri: il feeling con Andrea Agnelli, la predisposizione a vincere in Europa, il ruolo che potrebbe avere sul mercato (l’amico Cristiano Ronaldo c’è, Isco potrebbe arrivare così come Marcelo), la conoscenza del mondo bianconero.