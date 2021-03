Pirlo, in diverse occasioni, si è rivelato una sorta di chimico con le provette in mano, determinato a trovare nuove miscele risolutive ed esplosive al punto giusto. Spesso per propria scelta, coerente con i suoi ideali di calcio liquido, spesso per necessità, messo alle strette da un’infermeria in continua evoluzione (purtroppo).