TUTTI i gol delle sette vittorie all'Allianz Stadium con il Milan? #JuveMilan #ForzaJuve pic.twitter.com/R4hUtkockC — JuventusFC (@juventusfc) 6 aprile 2019

. I bianconeri hanno fatto sognare i propri tifosi in tutte le occasioni in cui i rossoneri sono stati ospiti del proprio tempio. E la Vecchia Signora ha colto l'occasione dell'ottava sfida, in programma per questa sera a partire dalle ore 18, per raccogliere in un solo video tutti i gol di queste meravigliose partite. Tanti protagonisti,. Tutti i gol sono qui: