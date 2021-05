Andrea Pirlo concluderà questa stagione con la Juventus, in cui rimangano ancora tre gare di Serie A per sperare nella Champions League più la finale di Coppa Italia, appuntamento da non sbagliare. Poi, dopo il 23 maggio, la società prenderà una decisione sul suto futuro e nel frattempo aumentano i nomi per la sua eredità. Non solo Zidane e Allegri, ma come riporta il Corriere dello Sport restano in lizza anche Inzaghi, Gattuso e Mihajlovic.