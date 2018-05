La Juventus ci sta pensando seriamente e se arriverà un'offerta importante non si opporrà alla cessione di Gonzalo Higuain. La scelta del possibile sostituto è già partita e coinvolge nomi di primissimo piano come Icardi e Morata. Ma perchè la Juventus ha scelto di sacrificare il Pipita? La ragione è da ricercare nei numeri sia in campo che, soprattutto a bilancio. Cedere oggi Higuain conviene? Scopritelo nel nostro video.







