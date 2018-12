. La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime nove partite di Serie A contro la Juventus: un pareggio e sette sconfitte per i viola; Nelle ultime sette sfide di Serie A la Juventus ha segnato una media di due gol per match contro la Fiorentina", così il sito ufficiale bianconero apre la propria sezione sulle statistiche riguardanti la sfida di questa sera traL'ultima volta in cui la Juventus è stata sopra di due gol per poi uscire sconfitta in Serie A è stata nell'ottobre 2013 contro la Fiorentina – quella è stata anche l’ultima volta in cui i viola hanno fatto una rimonta di questo tipo. L’1-1 è il punteggio che si è ripetuto più spesso tra queste due squadre in Serie A (22 volte): l’ultimo risale tuttavia a uno Juventus-Fiorentina del novembre 2010.La Juventus ha strappato il successo all’Artemio Franchi contro la Fiorentina in due delle ultime tre gare di Serie A (1P), dopo una serie di tre trasferte in cui non aveva mai vinto (2N, 1P). In casa della Fiorentina il bilancio è a favore dei viola: 27 successi per la squadra toscana, contro i 22 dei piemontesi (30 pareggi). Tuttavia la Fiorentina ha vinto solo due delle ultime 16 partite interne contro la Juventus in Serie A: nel parziale ben otto pareggi e sei sconfitte per i viola.La Fiorentina ha pareggiato le ultime cinque partite consecutive di Serie A; soltanto una volta nella loro storia i Viola hanno chiuso sul pari sei match di fila (nella stagione 1989/90). E’ imbattuta nelle gare interne di questo campionato (4V, 2N) ed è la squadra che, con l’Atalanta, ha subito meno reti (tre) davanti al pubblico amico. Non solo: nelle ultime sei partite della Fiorentina nessuna delle due squadre ha mai segnato più di un solo gol.Nell’anno solare la Juventus ha ottenuto ben 85 punti, nessuna squadra ha fatto meglio nei maggiori cinque campionati europei (85 anche il PSG). 37 punti dopo 13 giornate di campionato: nei maggiori cinque campionati europei ha fatto meglio solo il PSG di questa stagione (39). In Serie A il precedente record di punti dopo 13 giornate era 36 della Juventus 2005/06. Altro record bianconero: la Juventus è l’unica squadra dei cinque maggiori campionati europei a non avere ancora perso una gara in trasferta nell’anno solare 2018 (13V, 3N). I bianconeri non perdono da 19 gare in trasferta in Serie A, almeno 10 più di ogni altra squadra del camipionato.Stefano Pioli non ha mai vinto in Serie A contro la Juventus: tre pareggi e nove sconfitte per l'attuale allenatore viola. Massimiliano Allegri ha vinto nove delle 19 partite contro la Fiorentina in Serie A: quattro pareggi e sei sconfitte completano il bilancio. Allegri imbattuto con Pioli in Serie A: 10 successi e tre pareggi per il tecnico livornese.