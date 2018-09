"Più sei. questa la distanza della Juve dal Napoli, dopo il netto 3-1 di ieri pomeriggio: un distacco che è anche quello fra prima e seconda, in attesa della partita del Sassuolo di oggi", così il sito ufficiale bianconero apre la propria analisi di tutti i temi della grande sfida di ieri sera all'Allianz Stadium, che ha regalato l'ottava vittoria stagionale in altrettante partite giocate finora.



COSA DICONO I NUMERI - I dati raccontano una gara molto equilibrata nel possesso, giocata per larghi tratti a centrocampo. Non solo: equilibrio nei tiri, sempre con lieve favore per i bianconeri (17 v 14), e Juventus che ha attaccato prevalentemente (circa il 40% delle volte) da sinistra, da dove per esempio Cristiano Ronaldo ha sfornato l'assist per la rete del pareggio.



FORTISSIMAMENTE RONALDO - In quattro partite casalinghe in questo campionato Cristiano Ronaldo ha segnato due gol. Il numero 7 bianconero ha fornito in tutto quattro assist, più di ogni altro giocatore in questo campionato.



CHE MANDZUKIC! - Due gol. A dir poco pesantissimi. Determinante l'apporto di Mario Mandzukic ieri. Per la prima volta in Serie A Mario Mandzukic ha segnato quattro gol nelle prime sette giornate, e quella di ieri per lui è la seconda doppietta in Serie A è la prima era stata nel dicembre 2015 contro il Carpi. Fra l'altro, i due di ieri sono i primi gol per Mandzukic contro il Napoli in Serie A.



ANCORA UNA VITTORIA! - Questa è solo la seconda volta in cui la Juventus riesce a vincere le prime otto partite stagionali: la prima nel 1930/31. Nelle precedenti quattro occasioni in cui la Juventus ha vinto le prime sette partite di campionato, ha vinto lo scudetto (l'ultimo però nel 2005/06, revocato).



UNA GARA A CENTROCAMPO - Come anticipato dalle cifre in apertura, il centrocampo è stato la chiave della partita. Le due formazioni hanno sviluppato qui buona parte del tempo di gioco (quasi il 51%), con una propensione alla metà campo offensiva più spiccata per la Juventus, rimasta anche in superiorità numerica.