"Il Derby della Mole è bianconero! La Juve batte il Torino, grazie a un calcio di rigore firmato da Cristiano Ronaldo nella ripresa, e fa sua una gara complicata e a lungo in equilibrio", inizia così l'analisi del sito ufficiale della Juventus dopo la stracittadina vinta nella serata di ieri, non senza soffrire, contro i granata di Walter Mazzarri. Altra vittoria in campionato per i bianconeri di Massimiliano Allegri, al momento a +11 sul Napoli, prima tra le inseguitrici.



46 IN 16 - 46 punti dopo 16 giornate di Serie A per la Juventus, che eguaglia il record nei maggiori cinque campionati europei nell'era dei tre punti (Barcellona 2012/13 e Manchester City 2017/18).



VITTORIE (NEL DERBY E NON SOLO) - La Juventus ha eguagliato la sua miglior striscia di vittorie consecutive in trasferta nella sua storia in Serie A (otto). La Juventus ha vinto tutte le ultime tre sfide contro il Torino in Serie A con un punteggio totale di 6-0.



CR GOL - Cristiano Ronaldo (11 gol, 5 assist) ha preso parte attiva al 49% delle reti della Juventus in questa Serie A. E ha trasformato i tre penalty che ha tirato in campionato finora.



UN DERBY FATICOSO - Due dati a conferma di come non sia stata una stracittadina facile. 12 tiri per la Juventus: i bianconeri non vincevano una partita di Serie A tentando così poche conclusioni dallo scorso marzo (7 tiri vs Milan). 75.4% di passaggi riusciti, record negativo in Serie A per i bianconeri dallo scorso febbraio (vs Fiorentina).