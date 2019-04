"Un altro grande sabato per la Juve. I bianconeri battono in rimonta il Milan, passato con Piatek, grazie alle reti di Dybala e Kean", così il sito ufficiale bianconero apre l'analisi sul big match di ieri. Poi fanno seguito tutti i numeri e le statistiche:



ANCORA UN RECORD - 84 punti per la Juventus: record per una squadra nella storia della Serie A dopo 31 partite giocate (considerando tre punti a vittoria).



VS MILAN, 12 SU 13 - La Juventus ha vinto 12 delle ultime 13 gare di Serie A contro il Milan (1P).



PAULO GOL! - Paulo Dybala ha trovato la via del gol in tutte le sue quattro partite di Serie A contro il Milan all'Allianz Stadium (quattro reti e un assist nel parziale). La Joya ha segnato un gol su rigore in Serie A esattamente un anno dopo la sua precedente marcatura dal dischetto (aprile 2018 v Benevento).



FORTISSIMAMENTE MOISE - Moise Kean è il giocatore con la seconda più alta percentuale realizzativa nei cinque maggiori campionati europei in corso (42%), meglio solo Enzo Crivelli (43%) - min. 5 gol. Tra i giocatori con almeno due reti all’attivo, Kean è quello con la miglior media minuti/gol (uno ogni 47 giocati) nei cinque maggiori campionati europei 2018/19.



VITTORIE PRE CHAMPIONS... - La Juventus ha vinto 12 delle ultime 13 gare di Serie A precedenti ad un impegno di Champions League (1N).