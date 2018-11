", così il sito ufficiale bianconero festeggia la vittoria di ieri sera all'Allianz Stadium contro la Spal, che porta la squadra di Massimiliano Allegri al momento a +9 sul Napoli, prima tra le inseguitrici. La Juventus ringrazia i gol di Cristiano Ronaldo e di Mario Mandzukic, per l'occasione capitano della Vecchia Signora.Per la prima volta in Serie A Mario Mandzukic ha iniziato una partita come capitano della Juventus. Ed è stata una prima... con gol! Mario ha realizzato sei reti in questo campionato dopo 10 partite, una in più di quelle messe a segno nella scorsa stagione dopo 32 partite.Cristiano Ronaldo ha segnato con il suo primo tiro e tocco in area avversaria nel match. Finora, è stato coinvolto in 39 reti nell'anno solare 2018 (31 gol e otto assist), raggiunti al primo posto Luis Suarez e Lionel Messi nei top-5 campionati europei. Cristiano Ronaldo ha preso parte attiva al 50% dei gol della Juventus in campionato (nove reti e cinque assist) - 14 su 28. Prima di lui, l'ultimo giocatore della Juventus che aveva segnato nove reti nella sua prima stagione in Serie A dopo 13 partite della squadra era stato Pietro Anastasi nel 1968/69.La Juventus ha segnato il 37% delle reti nei primi 30 minuti di gioco (10 su 27), solo il Parma ha fatto meglio (50%) nello stesso periodo in questa Serie A.Nessuna squadra ha segnato più della Juventus su sviluppi di calcio piazzato (sette reti) nella Serie A in corso.