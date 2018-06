La Juve è pronta a blindare Miralem Pjanic. Corteggiatissimo da Manchester United, PSG, Real Madrid e Barcellona, il centrocampista bosniaco è stato tolto dal mercato da Massimiliano Allegri prima e dalla dirigenza bianconera poi.



Ma c'è di più perchè ora per il regista è pronto anche un ricco rinnovo contrattuale. L'accordo, come anticipato da Calciomercato.com è già stato trovato per un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2023 con aumento dell'ingaggio da 4,5 a 6 milioni di euro annui.