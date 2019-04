“La squadra sta bene”. Ha detto anche questo Max Allegri nella conferenza stampa della vigilia, a 30 ore da Cagliari-Juve, 4 giorni da Juve-Milan e, soprattutto, 9 giorni da Juve-Ajax. Lo ha detto pensando alla condizione psico-fisica di chi è rimasto a disposizione. Poco dopo aver fatto un bollettino non troppo incoraggiante: prima dell'ultimo allenamento, attendendo buone notizie magari da Paulo Dybala, sono ben nove gli assenti per cause più o meno gravi, molti dei quali resteranno fuori anche contro l'Ajax.



IL BOLLETTINO – Ricapitolando, ruolo per ruolo ecco la situazione. Perin ha rimediato un problema alla spalla, proverà a tornare a disposizione per l'Ajax. Barzagli è ancora fuori, ha ricominciato a lavorare, entro la fine della stagione potrebbe tornare magari per salutare degnamente tutto il popolo bianconero. Cuadrado, fuori lista Champions, fa progressi e potrebbe essere a disposizione a stretto giro di posta. Spinazzola invece si è nuovamente fermato per un problema al ginocchio che tiene in apprensione, nella migliore delle ipotesi tornerà tra 15 giorni, restando fuori almeno fino alla Spal. Khedira è rientrato in gruppo, col Milan potrebbe già tornare tra i convocati. E poi ancora: Douglas Costa migliora e potrebbe esserci ad Amsterdam, per Mandzukic un attacco febbrile che gli impedirà di giocare col Cagliari ma non contro il Milan, con Dybala che ha non niente di grave ma scoprirà solo in giornata se poter volare in Sardegna. Infine, sua maestà Cristiano Ronaldo: “Speriamo di averlo con l'Ajax, ma è difficile”, la sintesi del tecnico bianconero. VERSO LA META – Tutti rotti alla meta, dunque. Una Juve che a Cagliari si presenterà con 13 o 14 giocatori di movimento a seconda del polpaccio di Dybala. Una Juve che arriva nel momento chiave della stagione con gli uomini contati e con la lingua di fuori. Pochi problemi in campionato, per lo scudetto è solo questione di tempo, ammesso che il Napoli vinca sempre basteranno quattro vittorie ai bianconeri per l'ottavo tricolore consecutivo. Ma questa situazione condizionerà rotazioni e gestione della condizione atletica in vista di una Champions da non poter fallire. Proprio la lista degli infortunati, con quel nodo Ronaldo ancora da sciogliere, rappresenta l'ostacolo più grande contro l'Ajax, squadra rivelazione sì ma assolutamente alla portata di una Juve forse mai così forte almeno sulla carta. Avere o non avere Ronaldo può fare tutta la differenza del mondo, avere una rosa ridotta all'osso o profonda anche. Ed oggi a disposizione di Allegri ci sono 13 o 14 giocatori di movimento. A parte questo, “la squadra sta bene”.