Il talento della cantera del Valencia, Fabio Blanco, ha già stregato tutti in Spagna, dove è conteso da Barcellona e Real Madrid. Sul classe 2004 c’è anche la Juventus, ma non solo.



Il quotidiano catalano Mundo Deportivo ha riportato un interesse anche di Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Marsiglia, con il Barcellona, però, già in vantaggio su tutti.