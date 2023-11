È l'uomo, il ragazzo, del momento: Matias. Lo voleva ladi Luciano, lui ha dichiarato chiaramente di essere argentino e di sentirsi come tale un giocatore che vorrà dare tutto per meritarsi un posto nella Seleccion. Lo vogliono in tanti ora dopo il boom al, ma è solo della. Che in estate lo avrebbe anche sacrificato sull'altare del bilancio: ritenuto ancora troppo leggero per un altro anno alla corte di Max, ritenuto uno spreco il fatto di dover vivere un'ulteriore stagione con un minutaggio ridotto come quello che gli avrebbe garantito la permanenza in bianconero. A lungo è stato sondato il mercato, ma mai la Juve ha pensato di scaricarlo, come dimostra quellache è stata ben presto fissata e mai abbassata: troppo per quei club che pure avevano pensato a Soulé, come ilper esempio. E allora è stato atteso il progetto giusto per mandarlo in prestito, quello del Frosinone targato Eusebiosi è rivelato essere il migliore possibile. E ora Soulé è il ragazzo del momento, ora tutti lo vogliono.Alla Juve quindi non resta altro da fare che. Un pensiero o poco più è stato portato avanti anche in direzione di un richiamo anticipato alla base, per ora non decollato. Piuttosto c'è un contratto da rivedere, è vero che al momento dell'ultimo rinnovo firmato a settembre 2021 e con scadenza 30 giugno 2024 è stata messa un'opzione di estensione in favore della Juve per altri due anni, ma è evidente che ciò che valeva all'epoca non può valere ora. Anche per Soulé quindi. Poi il mercato tornerà a bussare, ora quella valutazione da 25 milioni non stupisce né spaventa, semmai verrà alzata ulteriormente. Ma solo perché Soulé da Frosinone è tornato prepotentemente nei piani della Juve. Se lo vogliono tutti, infatti, lo vuole pure e a maggior ragione il club bianconero.