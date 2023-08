La Juve ha trovato la soluzione ideale per Matias Soulé, almeno in questo momento. Falliti i tentativi di venderlo anche a causa di una maxi-valutazione evidentemente fuori mercato (20 milioni e oltre), l'argentino andrà via in prestito. E la Juve ha trovato un accordo totale con il Frosinone, proprio come per Kaio Jorge e Barrenechea. Ma nel frattempo l'entourage del giocatore ha trovato la richiesta del Betis Siviglia: c'è questo dietro un ulteriore momento di riflessione.